В Екатеринбурге увеличат финансирование проекта «Спорт в каждый двор» на 2022 год

В Екатеринбурге второй год реализуется проект «Спорт в каждый двор», который инициировали городские депутаты. В разных районах города открываются уличные футбольные площадки и хоккейные корты, где можно поиграть бесплатно. Дворовые площадки пользуются огромной популярностью у горожан, так что финансирование проекта планируют продлить.

Как рассказала начальник управления по физкультуре и спорту Екатеринбурга Людмила Фитина, в 2021 году было открыто семь спортивных площадок. Так, появился универсальный корт на Белореченской, 13, где проводит турниры городская федерация футбола. В Чкаловском районе на улице Окружной, 4, появилась спортплощадка, где теперь проводят спартакиады близлежащие предприятия и школы. На улице Технической, 53, обновили хоккейный корт – именно на этой площадке в детстве занимался легендарный хоккеист Павел Дацюк. Также хоккейные корты, которые летом используются для мини-футбола, появились на улице Решетникова, 3, и на улице Коммунистической, 18. Еще две многофункциональные спортивные площадки открылись в отдаленных территориях – в поселке Исток и в Калиновском микрорайоне.

В целом проект рассчитан на четыре года, общее финансирование составит около 200 миллионов рублей. В этом году из бюджета на строительство дворовых спортплощадок было потрачено 46 миллионов рублей, в 2022 году заложена сумма 52 миллиона рублей.

Депутаты подняли вопрос технического обслуживания площадок. Людмила Фитина пояснила, что все сооружения имеют пятилетнюю гарантию. Если в процесс использования спортплощадки что-то ломается, подрядчик оперативно устраняет недочеты. Но, к сожалению, были и случаи вандализма. Например, на спортплощадке на улице Сажинской местные жители зачем-то убрали трибуны. За состоянием кортов следят квартальные. На сегодняшний день никаких жалоб от горожан на дворовые площадки не было.

Любовь Боркова обратила внимание, что жители Уралмаша очень рады открытию площадок, но зимой снег на них приходится чистить вручную тренерам. Людмила Фитина отметил, что уборка плоскостных спортивных сооружений заложена в бюджеты районных администраций. Так, в 2021 году районы потратили на эти цели 10,3 миллиона рублей, на заливку льда ушло 3,7 миллиона рублей. В следующем году эти затраты будут немного увеличены.

«За два года в Екатеринбурге было открыто 26 дворовых площадок. Все они выполнены из качественных материалов. Искусственный газон почти не отличить от настоящего. На площадках уже проходят дворовые и детские соревнования. Это очень здорово, и я надеюсь, что программа будет продлена, и мы найдем возможность увеличить финансирование», – отметил депутат Сергей Воронин.

Добавим, что екатеринбургский проект «Спорт в каждый двор» победил в конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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