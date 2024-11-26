Депутаты-единороссы просят губернатора возродить программу «Спорт в каждый двор»

Фракция «Единой России» в гордуме Екатеринбурга обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой возродить программу «Спорт в каждый двор».

Руководитель фракции, депутат Алексей Вихарев отметил, что с 2021 по 2023 года благодаря этой программе в Екатеринбурге восстановили более 50 спортивных сооружений: катков, футбольных полей, волейбольных, баскетбольных кортов. Тысячи детей и их семей получили возможность заниматься спортом бесплатно прямо во дворах своих домов. Программа получила много положительных отзывов на Всероссийских конкурсах.

«К сожалению, с 2024 года финансирование программы «Спорт в каждый двор» из областного бюджета было прекращено. Денег в городском бюджете на эти цели почти нет. Именно поэтому фракция ЕР обращается к губернатору с просьбой вернуться в 2025 году к практике софинансирования ремонтов спортивных площадок в Екатеринбурге. «Городу нужен доступный спорт!» – подчеркивает Алексей Вихарев.

Как уже сообщал «Новый День», принятие проекта «Спорт в каждый двор» в 2019 году инициировали депутаты городской думы. В 2021 году екатеринбургский проект был признан победителем на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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