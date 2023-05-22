В Екатеринбурге обновят 10 дворовых спортивных площадок

Администрация Екатеринбурга представила список десяти спортивных площадок во дворах, которые будут благоустроены в 2024 году. Проекты разрабатываются с учетом пожеланий жителей и по запросам клубов по месту жительства.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы будут проведены по следующим адресам:

– Металлургов, 32. Планируется обновить резиновое покрытие на площадке, где молодежь играет в баскетбол и стритбол.

– Ферганская, 6. Во дворе появится современное сооружение с искусственным покрытием для игры в стритбол.

– Байкальская, 52. Для жителей организуют зону для занятий воркаутом, также будет сделано искусственное травяное покрытие для мини-футбола.

– Чайковского, 86/2. Планируется приспособить многофункциональный хоккейный корт для круглогодичной работы. Для этого на нем сделают искусственный газон и разметку для игры в мини-футбол.

– Фурманова, 112. На хоккейном корте появится специальное покрытие и вагончики для переодевания. Жители смогут играть не только в хоккей, но еще и в баскетбол, волейбол и теннис.

– Комсомольская, 8. Здесь обновят корт, построенный еще в 1961 году. На объекте планируется заменить покрытие, сделать разметку для игры в мини-футбол, установить скамейки.

– Коммунистическая, 10. Будет построена новая площадка для роллер-хоккея и стритбола.

– Бульвар Культуры, 24. Здесь на территории площадью 3,5 тысячи кв.м. будет заложена легкоатлетическая дорожка со специальным покрытием и установлены тренажеры для занятий кроссфитом. Также появятся столы для настольного тенниса и площадка для стритбола.

– Луначарского, 48. На действующем корте планируется заменить ограждение и истершееся покрытие.

– Широкореченская, 58/6. Во дворе появится зона для воркаута, площадка для стритбола и столы для настольного тенниса.

Работы по благоустройству площадок проводятся в рамках проекта «Спорт в каждый двор», который в 2019 году инициировали депутаты городской думы. В 2021 году екатеринбургский проект был признан победителем на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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