Владимир Якушев: предприниматели должны ощущать изменения к лучшему

Полпред УрФО Владимир Якушев провел совещание, посвящённое развитию предпринимательства в Свердловской области. По мнению Якушева, к инвестиционному рейтингу нужно относиться как к инструменту по улучшению инвестклимата в регионах.

«Федеральные, региональные и муниципальные органы власти должны работать не каждый сам по себе, а в конструктивном сотрудничестве. Наша главная задача – создание такого инвестиционного климата, который позволит развиваться бизнесу. Важно, чтобы предпринимательское сообщество реально ощущало изменения к лучшему. И мы будем делать всё, чтобы инвестклимат на территории УрФО менялся в лучшую сторону», – отметил полпред.

На этой встрече глава Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали соглашение о поддержке Свердловской области в дальнейших преобразованиях региона. Еще один важный документ, подписанный сегодня – «дорожная карта» реализации индивидуальных планов внедрения в области Национальной социальной инициативы – механизма, позволяющего улучшить качество услуг и сервисов, направленных на удовлетворение потребностей человека в различных жизненных ситуациях.

«Подписанное соглашение определяет широкий спектр нашего взаимодействия и сотрудничества. Это вопросы, связанные с инвестиционным климатом, с созданием условий для предпринимателей. Вопросы, связанные с поддержкой гражданских инициатив по социально-экономическим вопросам развития региона. Подготовка кадров, в том числе по методологии WorldSkills, и внедрение демонстрационного экзамена в системе среднего профессионального образования, а также в высших ученых заведениях», – сказала Светлана Чупшева.

Евгений Куйвашев поблагодарил АСИ и Светлану Чупшеву за внимание к Свердловской области. «Агентство стратегических инициатив является настоящим банком положительных практик в составлении методологии, и во внедрении лучших практик взаимодействия с бизнесом, в реализации проектов в области образования, здравоохранения, поддержки социального предпринимательства. Свердловская область всегда активно и заинтересованно поддерживает инициативы АСИ. Все они оказывают большое влияние на качественное преобразование жизни в регионе. Мы убедились в этом на практике», – отметил губернатор.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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