Дополнительные доходы бюджета направят в «Титановую долину» и Агентство по привлечению инвестиций

Если в 2022 году доходы Свердловской области превысят прогнозируемый уровень, то средства будут направлены в ОЭЗ «Титановая долина» и в Агентство по привлечению инвестиций.

Такую рекомендацию приняли в рабочей группе по промышленности согласительной комиссии по бюджету. «Речь идет о необходимости увеличить размер субсидии Фонду технологического развития промышленности Свердловской области и автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», а также о выделении бюджетных ассигнований акционерному обществу «Особая экономическая зона «Титановая долина» на выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту и технологическому присоединению объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа», – пояснили в пресс-службе заксо.

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев ранее на совещании, посвященном развитию предпринимательства в Свердловской области, отмечал, что в регионе должен быть создан такой инвестиционный климат, который позволит развиваться бизнесу. «Федеральные, региональные и муниципальные органы власти должны работать не каждый сам по себе, а в конструктивном сотрудничестве. Наша главная задача – создание такого инвестиционного климата, который позволит развиваться бизнесу. Важно, чтобы предпринимательское сообщество реально ощущало изменения к лучшему. И мы будем делать всё, чтобы инвестклимат на территории УрФО менялся в лучшую сторону», – отметил полпред.

Как уже сообщал «Новый День», еще перед принятием бюджета в первом чтении комитет заксобрания по промышленной политике решил обратиться к правительству области с просьбой выделить особой экономической зоне в 2022 году около 380 млн рублей. По мнению депутатов, «Титановой долине» нужно не менее 241,1 млн рублей инвестиций на строительство и реконструкцию инфраструктуры, 66,7 млн рублей субсидий – управляющей компании на выполнение работ и оказание услуг, и еще 79,4 млн рублей – на погашение кредитов и процентов по кредитам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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