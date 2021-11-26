Добавили денег на зарплату, Универсиаду, «Титановую долину»: проект бюджета сбалансировали

По итогам работы согласительной комиссии по областному бюджету-2022 прогноз по доходам Свердловской области был увеличен на 14 млрд рублей и составил 346,4 млрд, по расходам – на 16 млрд рублей (до 357,4 млрд рублей), дефицит планируется в районе 11 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами выступил министр финансов Александр Старков, который рассказал, какие статьи расходов будут скорректированы. Необходимость повысить МРОТ с 1 января 2022 года до 13 890 тысяч в месяц, которое анонсировал президент Владимир Путин, привела к тому, что расходы на зарплаты областных бюджетников будут увеличены на 744 млн рублей. Еще 569 млн рублей на эти цели предусмотрены для муниципальных образований.

Из других крупных трат предусмотрено: увеличение резервного фонда Свердловской области – на 600 млн рублей, помощь сельхозпроизводителям – на 203 млн, дорожный фонд – на 602 млн рублей, расходы на газификацию – на 100 млн рублей, на замену старых лифтов – на 320 млн рублей. В муниципалитеты на строительство и реконструкцию конкретных объектов будет дополнительно направлено еще почти 740 млн рублей.

Бюджетные инвестиции в ОЭЗ «Титановая долина» составят 241,2 млн рублей (примерно о такой сумме и шла речь перед первым чтением проекта бюджета).

Расходы на подготовку к Универсиаде увеличат на 229,1 млн рублей. Сюда войдут капитальный ремонт системы освещения и зданий в районе ее проведения, благоустройство манежа «Урал», оснащение ДИВСа (45 млн рублей), строительство Уральской академии футбола (39,1 млн рублей).

Добавим, что не все депутаты услышали в докладе главы минфина свои пожелания. Многие вопросы так и начинались со слов: «Возможно, я просто не услышал, но…», после чего народные избранники напоминали о своих просьбах. В частности, Михаил Зубарев не нашел в бюджете восстановление скейт-парка в Сухом Логу, Вячеслав Погудин – реконструкции Привокзальной площади в Нижнем Тагиле и стелы «Город трудовой доблести» (там же). Владимир Радаев получил неутешительный ответ по строительству детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле («она у нас в перспективе»), Елена Трескова – по газификации частного сектора Ирбита («минЖКХ рассмотрит этот вопрос системно»). Армен Карапетян выступил дважды: по теме строительства жилья для детей-сирот, которых в очереди уже 10 639 человек, и по охране окружающей среды.

На брифинге по окончании заседания спикер Людмила Бабушкина сообщила, что все пожелания по расходам, которые не удалось включить в проект бюджета сейчас, будут традиционно указаны в постановлении, которое примут одновременно с законом о бюджете-2022. Если в будущем году появятся дополнительные доходы, к этим вопросам вернутся.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»