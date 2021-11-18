Путин сделал заявление о МРОТ и прожиточном минимуме россиян

Президент РФ Владимир Путин на совещании сегодня в четверг, 18 ноября заявил, что заложенной в бюджете индексации прожиточного минимума в 2,5 процента недостаточно и предложил в 2022 году увеличить прожиточный минимум на 8,6%, до 12 тыс. 654 руб. – сообщает РИА Новости.

«В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», – сказал на совещании Путин.

Также президент России сообщил о повышении в 2022 году минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он заявил, что МРОТ в следующем году должен вырасти на 8,6%, до 13890 рублей.

«Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1 100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц», – заявил Владимир Путин.

Также российский лидер в ходе совещания сказал следующее: «Подчеркну: социальный блок – центральный в нашей государственной политике и один из ключевых приоритетов федерального бюджета. Над ним сейчас активно работают и депутаты Государственной Думы».

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»