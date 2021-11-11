Депутаты попросят почти 400 млн рублей для «Титановой долины» из бюджета-2022

Комитет заксобрания по промышленной политике, заслушав гендиректора «Титановой долины» Андрея Антипина, решил обратиться к правительству области с просьбой выделить особой экономической зоне в 2022 году около 380 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба заксо, «Титановой долине» нужно не менее 241,1 млн рублей инвестиций на строительство и реконструкцию инфраструктуры, 66,7 млн рублей субсидий – на выполнение работ и оказание услуг, и еще 79,4 млн рублей – на погашение кредитов и процентов по кредитам. Вопрос о выделении средств будет рассмотрен на согласительной комиссии после первого чтения проекта областного бюджета-2022.

На заседании комитета Антипин доложил, что в 2011-2021 годах ОЭЗ получила из бюджета 4,9 миллиарда рублей. Сейчас действует 19 резидентов, которые инвестировали в производство 12,74 млрд рублей и заплатили 522,6 млн рублей налогов. Комитет признал работу «Титановой долины» удовлетворительной, но рекомендовал руководству ОЭЗ до 24 февраля 2022 года представить информацию о достижении целевых показателей эффективности по итогам 2021 года.

В сентябре «Новый День» писал о том, что ФНС подала иск о банкротстве компании «Зибус» – это один из первых резидентов ОЭЗ «Титановая долина». В компании отметили, что в ситуации виноват коронавирус.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.11.21

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