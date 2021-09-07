Налоговая банкротит одного из первых резидентов «Титановой долины»

Один из первых резидентов ОЭЗ «Титановая долина» рискует стать несостоятельным из-за долгов перед налоговой. ФНС подала иск о банкротстве компании «Зибус», это производитель мединструмента и имплантов для нейрохирургии, в том числе изделий из титановых сплавов. Заявление судом еще не зарегистрировано, сумма долга не раскрывается.

В «Титановой долине» отказались комментировать возможное банкротство резидента «до выяснения обстоятельств». В самой компании отметили, что в ситуации виноват коронавирус. «Да, мы получили уведомление об иске. Ситуация сложилась из-за того, что из-за пандемии с нами не рассчитались заказчики по ряду договоров. Именно средства, полученные по этим контрактам, и планировалось направить на оплату обязательных платежей. Вопрос с уплатой налогов будет урегулирован в ближайшее время», – прокомментировали в ООО «Зибус».

Добавим, в отношении компании открыто исполнительное производство, как указывает «Контур-Фокус», приставы взыскивают почти 600 тысяч рублей. При этом выручка резидента ОЭЗ зоны к концу 2020 года по сравнению с 2019 годом выросла в два раза, а прибыль – в девять раз.

ООО «Зибус» было в числе первых зарегистрированных на территории ОЭЗ предприятий и первым заводом, который реально начал выпуск продукции. Компания была зарегистрирована за несколько месяцев до подписания соглашения о намерении разместиться в «Титановой долине» , а ее исполнительным директором стал Евгений Дорнбуш, сын экс-главы горздрава Екатеринбурга Александра Дорнбуша. «Планируемые экономические показатели объекта составляют: инвестиции за 10 лет – 120,6 млн рублей, объем налоговых отчислений к 2025 году 42 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест при плановой мощности – 20, срок окупаемости 5 лет», – рассказывал Евгений Дорнбуш на пресс-конференции в честь запуска завода.

Летом этого года бывший гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов получил 10 лет колонии строгого режима за вымогательство взятки. новым директором стал Андрей Антипов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.21

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