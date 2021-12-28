Дело о банкротстве резидента «Титановой долины» прекращено

Арбитражный суд Свердловской области сегодня прекратил дело о банкротстве ООО «Зибус» – это один из первых резидентов особой экономической зоны «Титановая долина». Несостояльной компанию просила признать налоговая. После появления иска в суде должник с ФНС рассчитался.

«Компания погасила образовавшуюся задолженность в установленные сроки и в полном объеме. Сегодня суд установил этот факт и снял все требования. Компания продолжает осуществлять свою производственную деятельность в обычном режиме», прокомментировали «Новому Дню» представители компании.

Добавим, «Зибус» был в числе первых зарегистрированных на территории ОЭЗ предприятий и первым заводом, который реально начал выпуск продукции. Предприятие выпускает медицинские изделия из титана. Юрлица зарегистрировали за несколько месяцев до подписания соглашения о намерении разместиться в «Титановой долине», а ее исполнительным директором стал Евгений Дорнбуш, сын экс-главы горздрава Екатеринбурга Александра Дорнбуша.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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