В день рождения Екатеринбурга Центробанк выпустил памятную монету (ФОТО)

Банк России начал выпуск памятных монет серии «Города трудовой доблести». В первый тираж попал Екатеринбург, который сегодня отмечает исторический день города. Десятирублевая монета из стали с латунным гальваническим покрытием отчеканена миллионным тиражом. На ней изображен фрагмент памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Монетой можно рассчитываться, она является законным средством наличного платежа.

«Екатеринбургу и Свердловской области посвящены несколько монет Банка России, выпущенные в разные годы. Некоторые из них уже стали нумизматическими редкостями. Например, небольшими тиражами выпущены серебряные трехрублевые монеты с изображением дома Севастьянова в Екатеринбурге, Троицкого собора в Верхотурье и Невьянской наклонной башни. Посвящена Екатеринбургу и одна из четырех памятных монет из серебра, которые вышли в честь проведения в нашей стране Чемпионата мира по футболу. Благодаря тонкому искусству художников-медальеров на этих монетах рассказаны целые истории. Памятная монета, посвященная столице Среднего Урала, как городу трудовой доблести, рассказывает историю о трудовом подвиге уральского города в годы Великой Отечественной войны», – отметил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Кроме Екатеринбурга, выпущены монеты Боровичи, Иваново, Омск. На Урале также появятся монета в честь Нижнего Тагила. А еще в планах – выпуск серебряной монеты номиналом три рубля в серии «Города» «300-летие основания г. Нижнего Тагила» в 2022 году и десятирублевая монета из стали с латунным гальваническим покрытием «XXXII Всемирная летняя универсиада 2023 года в г. Екатеринбурге» в 2023 году.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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