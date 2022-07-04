В Екатеринбурге отреставрируют памятник на привокзальной площади

В Екатеринбурге отреставрируют памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. Администрация города ищет подрядчика, работы оценили максимум в 1,8 млн рублей. Реставрация затронет весь комплекс в целом – и постамент, и непосредственно памятник, и надпись. Пока будет идти ремонт, для пешеходов проход будет организован по улице Челюскинцев, а пространство непосредственно у памятника огородят. Заявки принимаются до 8 июля, как только контракт будет подписан, начнется реконструкция. Завершить работы должны до 15 октября.

Добавим, Банк России в прошлом году выпустил памятную монету с изображением памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. Десятирублевая монета из стали с латунным гальваническим покрытием была отчеканена миллионным тиражом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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