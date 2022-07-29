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Пятница, 29 июля 2022, 09:04 мск

Новости Екатеринбург

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Мэрия снова пытается найти желающих отремонтировать один из самых известных памятников Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга пытается отыскать подрядчика, который возьмётся за ремонт памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. Необходимо отреставрировать и постамент, и непосредственно памятник, и надпись на нем. Пока будет идти ремонт, для пешеходов проход будет организован по улице Челюскинцев, а пространство у памятника огородят.

Это уже третья попытка – аналогичные закупки объявлялись в июне и в середине июля. Каждый раз мэрия называет одну и ту же максимальную сумму контракта – 1 млн 855 тысяч рублей. Время на отклик дается тоже одинаковое – неделя. Первые две попытки успехом не увенчались, никто из потенциальных подрядчиков не заявился.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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