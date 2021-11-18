На следующей неделе в Свердловскую область привезут 50 тысяч доз «Спутника Лайт»

На следующей неделе, 23 ноября, в Свердловскую область привезут 50 тысяч доз «Спутник Лайт». Об этом сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге.

При этом он сообщил, что на днях в регион уже доставили 80 тысяч доз. В сумме в регионе будет 130 тысяч этой вакцины: «Спутник Лайт» поступил почти во все лечебные учреждения, но это та вакцина однокомпонентная, которая рекомендуется преимущественно тем людям, которые вакцинируются повторно, либо они переболели», – сообщил Павел Креков

Как ранее писал «Новый День», на прошлой неделе «Спутник Лайт» закончился даже в платных клиниках. Она популярна у желающих поставить прививки, так как достаточно одной инъекции.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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