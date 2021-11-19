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Пятница, 19 ноября 2021, 14:14 мск

Новости Екатеринбург

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Половина образцов сливочного масла, закупленного Россельхознадзором, оказались некачественными

Лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявила некачественное сливочное масло. Два из четырех закупленных образцов не соответствовали требованиям, то есть заявленная производителем массовая доля жира 82,5% на деле оказалась ниже.

В ведомстве «Новому Дню» пояснили, что делается это ради экономии. Предприниматели вместо сливок, которые нужно добавлять к молоку, используют растительные жиры. Масло получается худшего качества, но в документах бизнесмены все равно указывают, что его продукт с жирностью 82%.

При этом в Управления Россельхознадзора по Свердловской области отмечают, что производитель стал хитрее: «Раньше, если была заявлена жирность 82%, а на самом деле 72% жирности, то оно плохо мазалось, кололось. Сейчас невооруженным взглядом это не определить, нужны лабораторные исследования», – сообщили в ведомстве.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге закрыли фантомную площадку по производству сливочного масла. Предприниматель произвел сотни тонн поддельного продукта и продавал его в магазинах по всей стране.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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Предприниматель произвел сотни тонн поддельного сливочного масла и продавал его в магазинах по всей стране

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