Предприниматель произвел сотни тонн поддельного сливочного масла и продавал его в магазинах по всей стране

Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявило фантомную площадку по производству сливочного масла.

ИП Кирьяков Н.Г. занимался производством масел и жиров в Екатеринбурге. Предприниматель закупил 200 литров пастеризованного молока и произвел из него 220 тонн сливочного масла.

Сотрудники Россельхознадзора через специальную программу «Меркурий» выявили нестыковку. По информации ведомства, для производства такого количества масла нужно гораздо больше молока. Вероятно, предприниматель вместо сливок, которые нужно добавлять к молоку, использовал растительные жиры. Масло получалось худшего качества, но в документах бизнесмен все равно указывал, что его продукт высокого качества с жирностью 82%.

Продукцию он поставлял в магазины «Светофор» в Свердловской области, а также в другие торговые сети в Свердловской, Челябинской и Московской областях, а также в Уфе.

«В результате установлено, что в ФГИС «Меркурий» были внесены заведомо ложные сведения о производстве продукции, площадка отмечена в системе «Цербер» как «фантом» и исключена из реестра. Уполномоченные лица, оформляющие ВСД, аннулированы в ФГИС «Меркурий», – сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

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