Россельхознадзор раскрыл мошенническую схему, по которой в детсады поступало поддельное сливочное масло

Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявило мошенническую схему, по которой в детский сад в Новой Ляле и другие социальные учреждения региона, поступало некачественное масло.

Схема выглядела следующим образом: фирма ООО «Старт Лтд» из Самарской области произвела почти 20 тонн некачественного масла. В документах предприниматель указал: масло «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%. При этом 20 тонн масла он получил из 20 тонн обезжиренной молочной сыворотки. По информации ведомства, для производства такого количества масла нужно гораздо больше молока. Вероятно, предприниматель вместо сливок, которые нужно добавлять к молоку, использовал растительные жиры.

Дальше масло шло долгим путем, через ООО «РУ.МИЛК» из Челябинской области, ООО «Чистые продукты» и ООО «Белая ферма» из Свердловской области. Эти фирмы перефасовывали продукт, то есть меняли одну упаковку на другую, а после в дело вступил следующий посредник – ООО «Корпорация «Битум» из Екатеринбурга. Там масло также расфасовали по новым упаковкам и повезли в Серов, в ООО «Исток», которое занимается хранением и реализацией продуктов. И уже оттуда масло попадало в социальные учреждения.

«Уполномоченные лица хозяйствующих субъектов, участвующих в сговоре, были аннулированы в ФГИС «Ветис» без права возможности в последующем оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию», – сообщили в ведомстве. Также информацию передали в полицию.

Как ранее писал «Новый День», в прошлом месяце Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге фантомную площадку по производству сливочного масла. Тогда предприниматель успел изготовить 200 тонн некачественного товара.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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