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Пятница, 24 декабря 2021, 17:35 мск

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За год Россельхознадзор выявил 85 фантомных предприятий по производству продуктов

Управление Россельхознадзора по Свердловской области за 2021 год обнаружило на территории региона 85 существующих только на бумаге площадок по производству продовольствия. 17 из них занимались производством молочной продукции, столько же – мясной. Одна площадка специализировалась на изготовлении кормов, а 60 осуществляли хранение и реализацию товаров.

Предприятия-«фантомы» – это площадки, на которых нет производственных и складских помещений. Однако в документах они указывают, что производят или хранят продукцию. В качестве производителя зачастую используются фирмы-однодневки. При такой схеме предприниматель производит готовый продукт из некачественного сырья. Товар получается худшего качества, но в документах бизнесмен все равно указывает, что продукт соответствует ГОСТу.

Другие площадки использовались в качестве посредников, через них проходит товар, за счет чего увеличивается его стоимость. При этом в реальности это могут быть административные здания, не имеющие никакого отношения к перевозке, а движение продукции осуществляется лишь по документам.

«По результатам проведенной работы Управлением исключены из реестра хозяйствующих субъектов системы «Цербер» предприятия-нарушители и переведены в статус «фантом», – сообщают в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.
Информация по незаконной деятельности направлена в полицию, налоговую и в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.
Как ранее писал «Новый День», в ноябре вЕкатеринбурге закрыли фантомную площадку по производству сливочного масла. Предприниматель произвел сотни тонн поддельного продукта и продавал его в магазинах по всей стране. А в декабре Россельхознадзор раскрыл мошенническую схему, по которой в детсады поступало поддельное сливочное масло.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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© 2021, РИА «Новый День»

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Россельхознадзор раскрыл мошенническую схему, по которой в детсады поступало поддельное сливочное масло

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