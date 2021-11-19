Мэрия: средняя зарплата в Екатеринбурге к концу 2021 года составит 63,3 тысячи рублей

Администрация Екатеринбурга представила прогноз социально-экономического развития города на ближайшие три года. Согласно документу, средняя заработная плата екатеринбуржцев по итогам 2021 года составит 63 391 рублей, а к концу 2024 года увеличится до 77 465 рублей. При этом, судя по прогнозу, экономика Екатеринбурга успешно восстанавливается.

Так, безработица в городе вернулась к докризисным значениям. Если в конце 2020 года ее уровень составлял 6,3% (44 тысячи безработных), то в октябре 2021 года понизился до 0,68% (5 тысяч безработных). Годовая инфляция за девять месяцев текущего года составила 6%. По ожиданиям аналитиков мэрии, этот показатель сохранится до конца года, а рост цен на товары замедлится. Также в городе ожидается новый рекорд по вводу нового жилья – 1,5 миллиона квадратных метров. В среднесрочной перспективе предполагается рост промышленного производства, в первую очередь – в химической продукции, машиностроении и фармацевтике. Также ожидается восстановление инвестиционной активности. Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал в 2022-2024 годах должен составить 105,5% в сопоставимых ценах.

Однако пандемия Covid-19 обрушила демографические показатели Екатеринбурга. С 2020 году в городе регистрируется естественная убыль населения, а продолжительность жизни сократилась на два года – до 72 лет. Ожидается, что концу 2021 года число умерших составит 21,5 тысячи человек, родившихся – 17,1 тысячи человек. Прогноз на 2022 год более осторожный: 19,9 тысячи умерших, рождаемость останется на прежнем уровне. Демографический прогноз может быть скорректирован с учетом результатов переписи населения, которая завершилась неделю назад.

Отметим, что прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга рассмотрит городская дума на ближайшем заседании, которое состоится 23 ноября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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