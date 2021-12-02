Жители Екатеринбурга рассказали, сколько им нужно денег для счастья

Жителям Екатеринбурга для счастья нужно в среднем 186 тысяч рублей в месяц. Полгода назад, перед майскими праздниками, запросы горожан были чуть ниже – тогда они мечтали о доходах в 173 тысячи рублей. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам проведенного опроса россиян.

Запросы екатеринбуржцев несколько выше среднего по стране. «Среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 тыс. руб. в месяц. Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 тыс. руб. в месяц). В мае этого года запросы были чуть скромнее (173 тыс. руб.)», – отметили в пресс-службе SuperJob. Самые высокие запросы – у жителей Москвы, Владивостока и Ростова-на-Дону, меньше всего денег нужно в Оренбурге, Рязани и Астрахани.

Отметим, эти цифры гораздо выше того, что россияне зарабатывают в действительности. Средняя зарплата в сентябре, по данным Росстата, составила 54 687 рублей. Сотрудники финансового блока мэрии Екатеринбурга спрогнозировали, что средняя заработная плата в городе по итогам 2021 года составит 63 391 рубль, а к концу 2024 года увеличится до 77 465 рублей.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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