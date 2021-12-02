Росстат: жители Свердловской области не успевают тратить свои деньги

Росстат опубликовал данные о социально-экономическом положении в России за первые три квартала этого года. Согласно статистике, у жителей Свердловской области за год на 10% выросла зарплата и к сентябрю она составила 47 тысяч 976 рублей.

Росстат приводит также данные по доходам – это то, что люди фактически имеют на руках. Номинальные денежные доходы свердловчан за третий квартал составили 40 850 рубля. А расходы – 34 322 рублей. То есть в среднем у жителя области в месяц остается «излишек» более чем в 6,5 тысячи рублей. И эта сумма выросла за последние три месяца: по данным статистики, во втором квартале доходы свердловчан составляли чуть более 39 тысяч рублей, расходы – на 5,5 тысячи меньше.

Номинальные денежные доходы свердловчан выросли на 13,6%. Куда печальнее с реальными доходами: их считают, разделив номинальные на индекс потребительских цен. Свердловская область попала в число 15 регионов, где реальные доходы сократились – на 0,5%. В целом по России они выросли на 4,4%.

Добавим, в Екатеринбурге средняя зарплата выше, чем в целом по области, – в сентябре она составила 54 687 рублей. Жители мегаполиса считают, что для счастья им надо 186 рублей в месяц.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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