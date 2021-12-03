Кому – 100 тысяч, а кому – 30: сколько зарабатывают в регионах России (КАРТА)

Росстат опубликовал итоги социально-экономического развития страны за 9 месяцев этого года, в том числе данные о заработках россиян. Средняя номинальная начисленная зарплата в России в сентябре составила 54 тысячи 687 рублей. По сравнению с январем она выросла более чем на 5 тысяч рублей, а за год – почти на 5,5 тысячи. «Новый День» проанализировал, где платят больше всего, если верить Росстату.

Средняя номинальная зарплата

Самые скромные заработки в Чечне, это единственный регион, где люди в среднем зарабатывают меньше 30 тысяч. В большинстве регионов страны в среднем работающим начисляют по 30-40 тысяч рублей. Это регионы Южного Федерального округа, Северный Кавказ, часть Центральной России, такие зарплаты встречаются и в Приволжском федеральном округе. В УрФО – только в Курганской области. Зарплаты в 40-50 тысяч получают в чуть меньшем числе регионов. В их число попали Бурятия, Забайкалье, некоторые центральные регионы, регионы Северо-Западного федерального округа, в Челябинской области средняя зарплата составляет 42,5 тысячи рублей. В Свердловской – выше, почти 48 тысяч в месяц. В 10 регионах страны платят по 50-70 тысяч рублей, в том числе в Тюменской области. До 100 тысяч зарабатывают жители Югры, Ненецкого автономного округа, Сахалина и Магадана. Ну и максимальные зарплаты традиционно – на Ямале, Чукотке, Камчатке и в Москве.

К слову, на Камчатке за год зарплаты росли активней, чем во всех остальных регионах, – более чем на 30%, в сентябре 2021 года там в среднем зарабатывали по 89 тысяч рублей, а не по 116, как сейчас. Почти так же резко выросли зарплаты и в Новгородской области – на 28%, правда, сумма скромнее – меньше в три раза. В пятерку лидеров по росту попали также Крым (+20,6%), Тверская область (+19,9%) и Хабаровский край (19,9%).

Единственным регионом, где номинальная зарплата по сравнению с прошлым годом упала, стал ЯНАО – в прошлом сентябре там начисляли по 105 тысяч рублей, а в этом – на тысячу меньше. Чечня к своим 29,6 тыс. руб. прошлого года в этом прибавила 276 рублей. Также в антилидерах – Ингушетия (1,3%), Магаданская область и Коми (по 1,4 %).

Что касается регионов Урала, то в Челябинской области зарплаты выросли на 11,9%. В Тюменской области рост составил 14,4%, в Курганской – 9,8%, в ХМАО – 8,1%, а на Ямале, как мы уже писали, зарплаты упали. Больше всего зарплаты поднялись у свердловчан – на 13,5 %, с 42 241 рубля до 47 976. Как менялись зарплаты жителей Свердловской области за последние два года в сравнении со средним по стране – смотрите на графике.

Как меняется зарплата

Как сообщал «Новый День», Росстат привел также данные по доходам – это то, что люди фактически имеют на руках. Номинальные денежные доходы свердловчан за третий квартал составили 40 850 рубля. А расходы – 34 322 рублей. То есть в среднем у жителя области в месяц остается «излишек» более чем в 6,5 тысячи рублей. И эта сумма выросла за последние три месяца: по данным статистики, во втором квартале доходы свердловчан составляли чуть более 39 тысяч рублей, расходы – на 5,5 тысячи меньше.

Администрация Екатеринбурга посчитала, сколько в среднем зарабатывают жители мегаполиса – как это часто бывает, в областном центре суммы больше. В сентябре средняя зарплата в Екатеринбурге составила 54 687 рублей. Ну а сами жители города считают, что для счастья им надо 186 рублей в месяц.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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