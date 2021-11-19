«Ну а что вы хотели за 15 тысяч?» – студентка УрГЮУ заплатила мошенникам, пытаясь снять квартиру

Студентку юридического университета обмануло на 7,5 тысячи рублей риелторское агентство.

Девушка нашла объявление о сдаче квартиры в Екатеринбурге. Однокомнатная, в самом центре, со свежим ремонтом и всего за 15 тысяч рублей. При этом заселиться можно с животными и детьми. Студентку не насторожила низкая цена, и она связалась с риелтором, который опубликовал объявление. Он сообщил, что оплата услуг агента составляет 7,5 тысячи рублей, и если девушка хочет снять квартиру, то ей нужно подъехать в агентство, заключить договор, затем самостоятельно поехать на квартиру и снять ее.

Кроме того риелтор пообещал, что если квартира девушке не понравится, деньги ей вернут. Она тут же согласилась, отправилась в офис, подписала документ, особо не вчитываясь, затем заплатила деньги, поехала по указанному адресу, а там ей никто не открыл. Хозяйка квартиры на телефон не отвечала, как и сам риелтор. Девушка поехала обратно в офис, но и туда ее не впустили. На руках остался только договор, где ничего не написано о возврате денег.

«Этот риелтор, который представился Тимуром, торопил меня, говорил, что хозяйка уже в квартире и ждет меня, – рассказала «Новому Дню» студентка. – Но там такой приличный офис, все в костюмах. Теперь не знаю, я собираюсь подать заявление в полицию или напишу в прокуратуру, вдруг это чем-то поможет. Денег очень жалко».

Интересно, что объявление, которое привлекло внимание героини этой истории, все еще висит на сайте. Корреспондент «Нового Дня» позвонила по номеру риелтора, чтобы якобы снять квартиру. Риелтор объяснил уже известную нам схему, и при этом не задал ни одного стандартного вопроса о том, кто будет жить в квартире, на какой срок ее хотят снять. Далее по просьбе корреспондента риелтор отправил договор на заключение услуги, и действительно там нет ни слова о том, что деньги могут вернуть.

«Новый День» связался с частным агентом по недвижимости Владимиром Козыревым, который рассказал, на что обращать внимание, чтобы не попасться в ловушку мошенников.

«А что вы хотели за 15 тысяч? Таких только и обманывать. Ладно, правил на самом деле не очень много. Во-первых, обращайте внимание на стоимость. За 14-16 тысяч вы можете снять либо однушку с ремонтом в спальном районе, либо ближе к центру, но без ремонта. В центре однушку с ремонтом вы сможете снять за 20 тысяч и выше, центр тоже понятие растяжимое. С двушками политика уже другая, – рассказал «Новому Дню» Владимир. – Во-вторых, риелтору вы платите только по факту съема квартиры. Никаких предоплат, сняли – заплатили. В-третьих, обращайте внимание на вопросы, которые вам задают. Агенту по недвижимости собственник платит за то, чтобы ему подобрали подходящую кандидатуру. То есть риелтор должен спрашивать, кто будет жить в квартире, с кем, на какой срок. Ну и в-четвертых, конечно же, читайте внимательно договоры, подписывайте, только если уверены на 100%».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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