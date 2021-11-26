В Екатеринбурге заработал телеграм-бот по поиску съемных квартир

В Екатеринбурге заработал телеграм-бот HomeBro, который помогает людям, ищущим жилье в аренду.

@homebro_main_bot отслеживает объявления на популярных сайтах, где публикуют объявления о сдаче квартир в наем, например ЦИАН, «Авито», «Яндекс.Недвижимость», и присылает пользователю варианты, подходящие под заданные параметры. Бот для пользователей бесплатный, разработчики зарабатывают на сотрудничестве с компаниями, которые предоставляют услуги по организации переезда, клининга и т.п. При этом юзеров предупреждают, что бот хоть и отсеивает подозрительные объявления, но все же нужно быть начеку, чтобы не нарваться на мошенников.

Боту можно задать количество комнат, район (в том числе очертить на карте желаемую территорию), вид ремонта – от «бабушкиного» до дизайнерского, разбег цены, которую готов платить арендатор, удаленность от метро, парков и оживленных дорог.

Ранее «Новый День» рассказывал, как риелторское агентство обмануло студентку юридического университета на 7,5 тысячи рублей. Девушка нашла объявление о сдаче квартиры в Екатеринбурге в центре за 15 тысяч рублей, но низкая цена ее не насторожила. Студентка заплатила комиссионные, заключила договор, но, приехав по адресу, выяснила, что ее ввели в заблуждение – квартиру по указанному адресу никто не сдавал.

Екатеринбург, Ноябрь, Елена Сычева

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