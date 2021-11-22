В Свердловской области зарегистрировано 5 случаев осложнений после прививки от Covid-19

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал о случаях поствакцинальных осложнений в регионе.

«Мы получили пять таких донесений. Четыре случая были после введения первого компонента вакцины, один – после введения второго компонента. Это связано с аллергией на компоненты вакцины», – сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора. При этом, по последним данным, в Свердловской области привито 1,8 млн человек.

Добавим, что в Свердловской области можно привиться четырьмя отечественными вакцинами: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Однако подавляющее число жителей привиты препаратом «Спутник V».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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