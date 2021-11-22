«Уральские авиалинии» купили еще один Airbus A321neo (ФОТО)

В екатеринбургский аэропорт Кольцово из Гамбурга прибыл новый самолет Airbus A321neo, который приобрела авиакомпания «Уральские авиалинии». Новый лайнер с регистрацией VP-BFI имеет просторный салон, одноклассную компоновку и вмещает в себя 236 ультратонких кресел экономкласса Dragon Fly, каждое из которых оснащено USB-разъемами для зарядки гаджетов.

Neo – это малошумный самолет, к тому же его конструктивные особенности снижают расход топлива и увеличивают дальность полета. «Максимальная дальность полета A321neo – 6850 км: без дозаправки такой самолет может осуществить прямой перелет из Екатеринбурга на Дальний Восток, например, в Хабаровск», – добавили в пресс-службе Кольцово.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» уточнили, что теперь в авиапарке компании 52 лайнера, восемь из них – нового поколения neo (пять Airbus А321neo, три Airbus A320neo, а также 14 Airbus А321, 25 Airbus А320 и пять Airbus А319). «В этом году мы уже получили два Airbus A320 и два новых А321neo и готовы принять еще три таких же. А в конце года вернем лизингодателям две машины в рамках программы обновления действующего авиапарка», – уточнили в «Уральских авиалиниях».

Екатеринбург, Елена Сычева

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