«Уральские авиалинии» купили второй Airbus A321neo

«Уральские авиалинии» получили новый пассажирский самолет, уже второй в этом месяце. Лайнер A321neo прибыл в Екатеринбург прямо с завода в Гамбурге.

Это второй самолет линейки NEO, полученный авиакомпанией в этом году. «Это суперсовременные самолёты, по 240 кресел каждый. В четвертом квартале 2022 года получим еще два новых Airbus A321neo и вернем лизингодателям два», – пояснил генеральный директор «уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

«Уральские авиалинии» начали первыми в России, в 2019 году, использовать самолеты семейства A320neo с двигателями CFM LEAP-1A. Сейчас в распоряжении авиакомпании 54 самолета (пять Airbus А319, три Airbus A320neo, восемь Airbus А321ne, 14 Airbus А321, 24 Airbus А320).

Как отмечают в пресс-службе «Уральских авиалиний», новые самолеты линейки NEO приносят меньший вред экологии, так как в них расход топлива «на кресло» сокращен на 20%. Также самолет является самым малошумным среди лайнеров этого класса. Площадь звукового следа на 50% меньше, чем у самолетов предыдущего поколения.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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