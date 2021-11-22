Заксо просит у минфина 500 млн рублей ежегодно на замену старых лифтов

Рабочая группа по ЖКХ согласительной комиссии по бюджету считает, что на замену старых лифтов в Свердловской области необходимо ежегодно выделять не менее 500 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе заксо, до февраля 2024 года нужно заменить все лифты, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, в Свердловской области таких около 1900. Для реализации этой задачи необходимо ежегодно выделять на эти цели 500 млн. рублей из областного бюджета.

Члены рабочей группы рекомендовали согласительной комиссии рассмотреть возможность увеличения финансирования замены лифтов до уровня расходов 2021 года.

Как уже сообщал «Новый День», замена лифтов в Екатеринбурге идет не всегда гладко. Например, на улице Папанина старые кабины убрали на плановую замену еще в апреле, обещали сделать все за полтора месяца, но к началу октября лифт все еще не работал.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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