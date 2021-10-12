После публикации в СМИ в доме ветеранов запустили лифт, еще 48 в двух районах – стоят

В Екатеринбурге на улице Папанина, 3, заработал лифт. Пуска жители – люди в основном пожилые, ветераны войны и труда, ждали полгода.

Еще в апреле старые кабины убрали на плановую замену. По словам жильцов, обещали сделать за полтора месяца. Но к началу октября лифт все еще не работал.

Люди обратились в редакцию «Нового Дня». Большинство жильцов девятиэтажки – пенсионеры. Одна из них – ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Демьяновна Чиркова. Ей 97 лет. Из-за неработающего лифта она месяцами не выходила на улицу.

После выхода нашего материала прокуратура решила выяснить, почему ветеран полгода живет без лифта.

В Уральском управлении Ростехнадзора агентству пояснили, что специалисты три раза принимали лифт. Первые два раза сотрудники находили нарушения. В первом случае был оборван провод связи в машинном помещении: если бы человек застрял в лифте, то он не смог бы связаться с диспетчером. Во втором – конструкция не соответствовала проектной документации, например, толщина плиты перекрытия шахты не отвечала нормам. После устранения недостатков лифт запустили.

При этом, как рассказали «Новому Дню» в Фонде капремонта Свердловской области, такая проблема не только на Папанина, 3, а в десятках домов в двух районах – Железнодорожном и Верх-Исетском. В них за 2021 планировали заменить 180 лифтов. 48 из них еще ожидают приемки инспекторами Ростехнадзора.

Например, в нашу редакцию обратились жители многоэтажки на Фролова, 19/2. Лифт там заменили четыре месяца назад, но не запускают: «Думали хоть к выборам запустят, но никого не волнует это. Крик души. Нам с мужем по 74 года, у нас квартира на восьмом этаже! Два раза поднялась, сердце заболело, а скорую стыдно вызывать, людей гонять. Гулять не выходим», – рассказала «Новому Дню» пенсионерка Светлана Егорова. Она сообщает, что в их доме сейчас идут какие-то работы.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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