Плохие фасады, протекающие крыши и отсутствие лифтов: на что жаловались уральцы в фонд капремонта

В Свердловской области на 20% выросло количество жалоб и обращений в фонд содействия капремонта. В топе по-прежнему жалобы на протекающие после ремонта крыши, затопленные подвалы, некачественные фасады. И к ним добавились новые – обращения по поводу долгого отсутствия лифтов.

В 2022 году в Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области поступило около 12 тысяч обращений, не считая звонков на горячую линию. В 2021-м обращений было 9800.

«Количество жалоб именно на качество ремонта, обращений по гарантийным случаям остается прежним – это 500-550 жалоб в год. Основные проблемы – фасады и крыши. Если крыша продолжает течь, то это невозможно не заметить. По инженерным сетям обращений немного», – рассказал директор регионального фонда капремонта Станислав Суханов.

Было много жалоб по поводу отсутствия лифтов, поскольку в 2021-м их меняли в 311 домах. «В 2021 году мы уменьшили количество агентов, которые занимаются сбором платежей. Свердловэнергосыт с нами не работал больше, передали другому агенту. По Первоуральску – МУП «Первоуральск» не стало с нами работать. Когда меняется агент, меняется лиц счет», – пояснил спикер.

«Когда за год меняют 874 лифта, это неудобно очень большому количеству людей. Люди жалуются, что подрядчики нарушают сроки, спрашивают, когда будут запущены новые лифты и так далее», – отметил Станислав Суханов.

Остальные вопросы касались оплаты взносов, оформления протокола общего собрания жильцов для перехода на спецсчет (или обратно) и других технических моментов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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