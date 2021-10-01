«Ползу с палочкой по перилам за газетой»: ветеран Великой Отечественной полгода не может выйти из дома из-за неработающего лифта (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на улице Папанина, 3, с конца апреля не работает лифт. Об этом «Новому Дню» рассказали жильцы дома.

Полгода без лифта

«Написали, что лифты во всем доме поставлены на замену. Запуск планируется 15 июня. А прошло больше пяти месяцев. С моими больными ногами – это катастрофа. На последних этажах я просто себя руками затаскиваю наверх, потому что силы на исходе», – рассказал житель дома Владимир Никитин.

В девятиэтажке большинство жителей – пенсионеры. При этом лифт новый купили и даже поставили, говорят жители, но в эксплуатацию не вводят. Ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Демьяновна Чиркова живет на четвертом этаже. Ей 97 лет. Рассказывает, что из-за неработающего лифта месяцами не выходит на улицу: «Когда-то сама маршировала, а теперь раз в неделю ползу по перилам за газетой с палочкой. Родственники приносят продукты, ходят в аптеку».

В Фонде капремонта Свердловской области пояснили, что в доме проходит плановая замена оборудования. Лифты готовы к вводу в эксплуатацию с августа, но Ростехнадзор добро не дает: «Специалисты Ростехнадзора не дают заключение о вводе в эксплуатацию лифта, потому что у них есть замечания по технической сработке определенных кнопок. С этими замечаниями мы не согласны и направили повторные документы с инструкцией от завода-изготовителя, что данные кнопки работают в соответствии с нормативными документами и СНиПами строительными», – сообщала руководитель сектора информационного сопровождения Фонда капитального ремонта Свердловской области Евгения Гирш.

Проблема не с одним домом, а с двумя районами в городе – Железнодорожным и Верх-Исетским, уточняют в Фонде капремонта. При этом в других районах такие же лифты запущены в эксплуатацию без замечаний, добавили в ведомстве.

Мы отправили запрос в Уральское Управление Ростехнадзора с просьбой пояснить их позицию, но пока ответа не получили.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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