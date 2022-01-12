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Среда, 12 января 2022, 15:21 мск

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Ростехнадзор нашел 2609 нарушений при замене лифтов в Свердловской области

Уральское управление Ростехнадзора за 2021 год выявило 2609 нарушений при замене или модернизации лифтов в Свердловской области.

Всего за год из управляющих компаний в ведомство поступило 1286 уведомлений о готовности лифтов. Специалисты с первого раза разрешили запустить 1059 объектов. На остальных 227 лифтах проверяющие нашли больше 2,5 тысячи нарушений.

Самые частые нарушения:

– ненадлежащее оформление сопроводительных документов;

– несоответствие элементов конструкции лифта требованиям документации;

– отсутствие стабильной связи между диспетчером и пассажиром.

По итогам года в 47 лифтах так и не были устранены нарушения.

«Новый День» уже рассказывал об этой проблеме при замене лифтов, с которой столкнулись жители в Железнодорожном и Верх-Исетском районах. В многоэтажках люди ждали запуска лифтов по полгода. Пенсионеры месяцами сидят в квартирах, не выходя на улицу. В Фонде капремонта Свердловской области говорили, что задержка происходит отчасти из-за добавления в цепочку приемки Ростехнадзора.

В этом году на Среднем Урале власти планируют заменить 280 лифтов. На это выделено 389 миллионов рублей из областного бюджета.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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