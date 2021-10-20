«В цепочку приемки включили Ростехнадзор» – ситуация с домами, где по полгода меняли лифты, может повториться

Изменений в системе приемки лифтов при их замене не предвидится, заявил директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домов Свердловской области Станислав Суханов на пресс-конференции. А значит жители Екатеринбурга снова могут столкнуться с тем, что уже замененный лифт не работает несколько месяцев и жители по-прежнему вынуждены подниматься пешком.

«Новый День» уже рассказывал об этой проблеме, с которой стокнулись жители в Железнодорожном и Верх-Исетском районах. В многоэтажках люди ждали запуска лифтов по полгода. Пенсионеры месяцами сидят в квартирах, не выходя на улицу. Станислав Суханов говорит, что задержка происходит отчасти из-за добавления в цепочку приемки Ростехнадзора: «Еще 3 года назад правила приемки лифтов не включали проверку Ростехнадзора. Это приводило к трагедиям, поломкам лифтов, когда страдали люди. Это увеличило запуск, потому что после замены лифта УК собирает документы по замене. Это занимает неделю-две», – говорит спикер.

После в течение 14 дней должен прийти эксперт из Ростехнадзора. Получается месяц. Если есть замечание, даже по оформлению документов, то УК дается 3 дня на устранение недочета, а после нужно направлять повторный запрос в и ждать 2 недели.

«Безопасность – это первое, что требует закон. Если лифт поедет и с ним что-то случится, то кто-то будет отвечать», – заявил Станислав Суханов.

В этом году в Свердловской области уже заменено 760 лифтов. К концу года запустят еще 130. Всего почти 900 штук за 1,87 миллиарда рублей. А к 2025 году планируется заменить все лифты старше 25 лет.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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