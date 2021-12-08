На замену старых лифтов в 2022 году потратят больше, чем планировали

280 лифтов планируют заменить в свердловской области в 2022 году. На это выделено 389 миллионов рублей из областного бюджета.

Ранее «Новый День» писал, что в проекте областного бюджета на лифты предусмотрено 320 миллионов рублей. Однако эту сумму решено увеличить: жителям многоквартирных домов со спецсчетами выделят 389 миллионов на замену старых лифтов. Как сообщает сайт минэнергетики и ЖКХ по Свердловской области, это позволит обновить минимум 280 подъемников.

Деньги из бюджета на лифты начали выделять в 2019 году.

«У нас вот уже три года есть возможность снижать финансовую нагрузку на собственников и проводить замену опасного для эксплуатации оборудования не только в тех домах, которые собирают взносы на капремонт в «общем котле», – отметил глава регионального минЖКХ Николай Смирнов.

Отметим, что в 2021 году на лифты потратили более 214 миллионов рублей из областного бюджета. За эти деньги обновили 233 кабины в 73 домах. В целом с 2019 года на Среднем Урале было заменено 784 лифта, на что ушло 670 миллионов из региональной казны.

Ранее «Новый День» писал, что к 2025 году в Свердловской области планируют заменить все лифты старше 25 лет.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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