Прокуратура выяснит, почему ветеран Великой Отечественной войны полгода живет без лифта

В Екатеринбурге прокуратура Верх-Исетского района по сообщению РИА «Новый День» организовала проверку соблюдения жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны. По ее итогам будет дана оценка соблюдению сроков проведения капитального ремонта лифта, сообщили в ведомстве.

На прошлой неделе в редакцию «Нового Дня» обратились жильцы дома № 3 на улице Папанина. В их доме с апреля не работают лифты – ведется плановая замена. По словам жильцов, обещали сделать за полтора месяца, а прошло уже почти полгода.

В девятиэтажке большинство жителей – пенсионеры. Ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Демьяновна Чиркова живет на четвертом этаже. Ей 97 лет. Из-за неработающего лифта она месяцами не выходит на улицу.

В Фонде капремонта Свердловской области пояснили, что лифты готовы к вводу в эксплуатацию с августа, но Ростехнадзор не дает добро. При этом в других районах такие же лифты запущены в эксплуатацию без замечаний, добавили в ведомстве.

Мы отправили запрос в Уральское Управление Ростехнадзора с просьбой пояснить их позицию, но пока ответа не получили.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 04.10.21

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