Дочь погибшего при обрушении крыши ЗиКа рабочего отсудила у виновных 1,5 млн рублей

Дочь рабочего, который погиб в 2016 году при обрушении крыши одного из корпусов завода имени Калинина, отсудила 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, сначала женщина обратилась с иском в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга. Она потребовала от завода и двух компаний, проводивших там ремонт (ООО «Наш дом» и ООО «СК Крона»), 3 млн рублей.

Суд пришел к выводу, что степень вины должна быть распределена между ответчиками следующим образом: ЗиК – 50%, ООО «Наш дом» – 25%, ООО «СК «Крона» – 25%. В пользу истицы с завода было взыскано 260 тысяч рублей, с ООО «Наш дом» – 130 тысяч, с ООО «СК Крона» – еще 130 тысяч рублей.

Дочь погибшего осталась таким решением недовольна и подала апелляцию. В областном суде посчитали, что размер компенсации был необоснованно занижен. В итоге с ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 750 тысяч рублей, с ООО «Наш дом» и ООО «Строительная компания «Крона» – по 375 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия на ЗиКе случилась 9 ноября 2016 года. Рухнула крыша на участке между 42-м и десятым цехами в корпусе № 15. Четверо рабочих завода – Антипин, Добрынин, Тимохин и Суворов – погибли. Еще 14 человек получили травмы. Сотрудники показали, что крыша в цеху постоянно текла, но во время ремонта на нее складывали тяжелые стройматериалы. Заместитель главного инженера ЗиКа Владимир Гаганов, сотрудник отдела № 49 реконструкции и эксплуатации зданий ЗиКа Валерий Шмелев и два подрядчика по ремонту – Юрий Ожиганов и Илья Кондрашин – были осуждены и приговорены к нескольким годам в колонии-поселении.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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