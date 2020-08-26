Виновные в обрушении крыши на ЗиКе отправятся в колонию-поселение

Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию по делу об обрушении крыши одного из цехов завода имени Калинина в ноябре 2016 года, когда погибли четыре человека и еще 16 получили травмы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, жалобу подали адвокат, прокурор, потерпевший и законный представитель потерпевшего. По итогам рассмотрения апелляции приговор всем четверым подсудимым был ужесточен. Вместо условного срока, который назначил суд первой инстанции, они будут отбывать реальный – в колонии-поселении.

Напомним, трагедия произошла 9 ноября 2016 года. На заводе имени Калинина, где производят комплексы С-300 и другое оборудование для установок ПВО, рухнула крыша на участке между 42-м и десятым цехами в корпусе № 15. Четверо рабочих завода – Антипин, Добрынин, Тимохин и Суворов – погибли. 14 человек получили травмы. Сотрудники показали, что крыша в цеху постоянно текла, но во время ремонта на нее складывали тяжелые стройматериалы.

Перед судом в апреле 2020 года предстали четверо: заместитель главного инженера ЗиКа Владимир Гаганов, сотрудник отдела № 49 реконструкции и эксплуатации зданий ЗиКа Валерий Шмелев и два подрядчика по ремонту – Юрий Ожиганов и Илья Кондрашин. Приговоры оказались неожиданно мягкими – от двух до трех лет условно, с запретом на руководство строительными работами, ограничение свободы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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