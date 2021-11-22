Депутаты Белоярки сообщили Куйвашеву о желании отправить своего мэра в отставку

Глава Белоярского округа Андрей Горбов, вероятно, все-таки покинет свой пост. Произойти это может как по-хорошему, так и со скандалом.

Как рассказал «Новому Дню» зампредседателя Белоярской городской думы Василий Богатов, межрайонный прокурор вынес Горбову представление. Кроме того, несколько месяцев назад в администрации нашел нарушения департамент по противодействию коррупции. Группа депутатов инициировала рассмотрение этих документов на заседании думы, а также предложила отправить главу в отставку. Но, как сообщил Богатов, дума не может принимать такие решения, не узнав мнение губернатора. Евгению Куйвашеву уже отправлено депутатское обращение, но он на него пока не ответил, иначе заседание состоялось бы уже сегодня.

В то же время в пятницу Горбов написал заявление об уходе по собственному желанию. Дума обязана рассмотреть его в течение 30 дней.

«Одно дело – уйти по собственному, и совсем другое – со скандалом, после рассмотрения представления прокурора. Это будут совершенно разные записи в трудовой книжке, – рассказал «Новому Дню» источник, знакомый с ситуацией, – а самое главное – если его уволит дума, он больше не сможет претендовать на пост главы в будущем».

Как уже сообщал «Новый День», слухи о том, что глава Белоярского написал заявление «по собственному», появились еще в прошлый вторник, 16 ноября. Тогда Андрей Горбов опроверг информацию о том, что собирается уйти в отставку по собственному желанию. «Я такого заявления не видел. И не писал», – заявил он «Новому Дню».

Напомним, в апреле этого года Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области аттестовал работу Горбова как неудовлетворительную. В частности, при проверке были найдены нецелевые расходы, неэффективное управление муниципальными предприятиями, нарушение правил госзакупок.

В данный момент мэр для комментариев недоступен.

Белоярский, Евгения Вирачева

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