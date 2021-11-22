В декабре изменится маршрут автобуса № 57

Автобус № 57 изменит схему движения в период с 1 по 24 декабря 2021 года. Это необходимо для строительства сетей водоснабжения и водоотведения в районе здания № 6б по улице Артинской.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение автобуса № 57 «ДМБ № 9 – Пехотинцев – Елизавет» будет организовано по следующим улицам: Леваневского – Белякова – Уткинская – Белякова – Техническая – Ангарская – Билимбаевская – Расточная – Техническая – Теплоходный проезд – Таватуйская – Бебеля – Пехотинцев – Лётчиков – Армавирская – Завокзальная (на обратном направлении через переулок Мельковский и улицу Завокзальную) – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Якова Свердлова – Карла Либкнехта – проспект Ленина – 8 Марта – Титова – Новинская – Елизаветинское шоссе – Бисертская.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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