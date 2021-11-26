В Екатеринбурге изменится движение автобуса № 46

С завтрашнего дня, 27 ноября, поменяется маршрут автобуса № 46.

Вместо улицы Хохрякова автобус будет следовать по 8 Марта. Появятся новые остановки: «Горный университет», «Метро «Площадь 1905 года». Кроме того, на улице Юмашева дополнительно введена одноименная остановка в направлении улицы Папанина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение автобуса № 46 «Академика Парина – Пехотинцев» будет организовано по следующим улицам: : Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Академика Бардина – Амундсена – Московская – Фурманова – Серова – Большакова – Московская – Куйбышева – 8 Марта – проспект Ленина – Маршала Жукова – Папанина – Юмашева – Крылова – Кирова – Бебеля – Готвальда – Опалихинская – Бебеля – Ольховская – Софьи Перовской – Пехотинцев.

Напоминаем, что с 1 декабря на время изменит схему движения и автобус № 57.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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