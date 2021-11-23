В 2022 году в школах Екатеринбурга будет самый массовый набор первоклассников

В ближайшие три года в Екатеринбурге станет на 35 тысяч школьников больше. Причем самый массовый прием детей в первые классы ожидается в 2022 году, так как пик рождаемости в городе пришелся на 2015 год. Тогда на свет появились 23,2 тысячи детей. Таким образом, к 2024 году общее число школьников в Екатеринбурге превысит 206 тысяч. Об этом сообщил сегодня на заседании думы начальник департамента экономики Алексей Прядеин.

По его словам, в 2022-2024 годах в Екатеринбурге построят еще четыре школы на 3725 мест. Так, в следующем году планируется завершить строительство школьного здания в квартале № 10 в Академическом районе, и нового корпуса гимназии № 120 на ул. Степана Разина, 71. В 2023 году должен открыться образовательный центр на Широкой речке, в 2024 году – новый корпус гимназии №40 в Октябрьском районе. Кроме того, в 2023 году завершится строительство столовой школы №106. Также отмечается, что на ближайшие три года запланировано строительство 4 детсадов на 982 места и капитальный ремонт 7 зданий детских садов, что даст еще 970 дополнительных мест для малышей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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