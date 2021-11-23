У Екатеринбурга опять проблемы со строительством школ. Своих денег нет, а Федерация предлагает заключать концессии с застройщиками

В Екатеринбурге вновь остро встал вопрос о финансировании строительства школ. Город гарантированно получит деньги на возведение четырех школьных зданий в 2022 и 2023 годах, но в дальнейшем перспективы туманны. Как заявил вице-мэр Андрей Корюков, федеральная власть меняет подход и предлагает муниципалитетам либо брать инфраструктурные кредиты, либо заключать концессии с застройщиками. В обоих случаях новые школы обойдутся бюджету дороже.

Дискуссия возникла сегодня во время «нулевого чтения» бюджета на 2022 год в городской думе. Депутаты обратили внимание, что строка «строительство школ» на плановый 2024 год пустая. Андрей Корюков рассказал, что федеральная программа, на продление которой так надеялись в мэрии, завершилась. Без федеральных денег Екатеринбург строить школы не сможет.

«Нас ориентируют на два направления. Первое – концессия. В федеральном бюджете 2022 года закладывается статья на выделение грантов по концессионным соглашениям не менее 30%. Но какой порядок, и какие объекты попадут в гранты, пока сказать не можем. Губернатор и глава города заявили школу № 41 и еще пять школ в Екатеринбурге. Второе направление – инфраструктурные кредиты, которые берет бюджет области, а затем распределяет деньги на социальные объекты. Но здесь выделяются небольшие суммы. На всю Свердловскую область всего лишь 12,5 миллиарда рублей, хотя социальных объектов в регионе значительно больше. Иных способов привлечения денег на школьное строительство мы пока не видим», – пояснил чиновник.

Депутат поинтересовался, какие выгоды принесет инвестору школьная концессия. Андрей Корюков пояснил, что концессионное соглашение рассчитано на семь лет. За два года застройщик построит школу, а следующие пять лет будет ее эксплуатировать. Соответственно, муниципалитет в течение этого срока погашает затраты инвестора и платит сверху еще 10%. По сути, для бюджета это строительство школы в рассрочку. Застройщик в свою очередь получает социальный объект, который повышает привлекательность жилой недвижимости, и прибыль за обслуживание.

Корюков подчеркнул, что 30% стоимости концессии покроет федеральный грант. Остальные затраты область и муниципалитет, по всей видимости, разделят поровну. «Знаете, это так себе перспектива. Вместо того чтобы искать дополнительный источник финансирования, мы нагружаем бюджет кредитными процентами или кормим какого-то концессионера. Откуда брать деньги, чтобы все это компенсировать в течение семи лет? Вводить дополнительные налоги для людей?» – возмутился Ступников.

Не все гладко и с капитальным ремонтом школ в Екатеринбурге. С 2022 года начинает действовать соответствующая федеральная программа. В ближайшие четыре года в России планируется отремонтировать более 7 тысяч школ, причем 90% затрат будет компенсировать федеральный бюджет. В Свердловской области уже определили список школ для включения в федеральную программу, и туда попали только два учебных заведения из Екатеринбурга.

«Администрация Екатеринбурга должна добиться, чтобы областное министерство образования изменило форму заявки. Нужно, чтобы как минимум 50 екатеринбургских школ попали в эту программу. И сделать это нужно в ближайшее время», – заявил депутат Михаил Матвеев.

Корюков отметил, что по условиям федеральной программы школы, нуждающиеся в капитальном ремонте, должны числиться в статистике. В Екатеринбурге по каким-то причинам оказалось только два таких объекта, хотя на самом деле ветшающих школ – десятки. Поэтому до 1 января мэрия будет корректировать собственный список, а затем – добиваться расширения списка минобразования.

Добавим, что по прогнозу администрации Екатеринбурга в 2024 году в мегаполисе будет уже более 206 тысяч школьников. Причем самый массовый набор первоклассников ожидается в следующем году, так как пик рождаемости в уральской столице пришелся на 2015 год.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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