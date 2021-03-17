Мэрия Екатеринбурга назвала пять условий для выполнения поручения Путина по школам

Администрация Екатеринбурга выдвинула пять предложений, реализация которых позволит справиться с невыполнимыми на данный момент показателями федеральной программы по строительству школ. По поручению президента РФ Владимира Путина, к 2025 году все школьники должны перейти на обучение в одну смену. В Екатеринбурге для этого требуется построить 35 новых и капитально отремонтировать еще 99 школ, что обойдется в 57 миллиардов рублей. Сумма запредельная, говорят городские чиновники, – нужно тратить по 11 миллиардов в год, чтобы успеть выполнить указ президента.

«Сейчас в Екатеринбурге более ста школ работают в две смены, это достаточно много, каждый третий ребенок обучается во вторую смену. 99 школьных зданий имеют износ более 50%. Ежегодно число школьников в городе увеличивается на 7-8 тысяч, это с учетом уходящих выпускников. В среднем в классе обучается по 27 детей. По нашим прогнозам, к 2025 году в Екатеринбурге будут учиться более 200 тысяч школьников», – сообщил сегодня на заседании профильной комиссии думы заместитель начальника департамента образования Екатеринбурга Михаил Ладейщиков.

В мэрии предложили несколько условий, выполнив которые, можно будет закрыть в городе дефицит школьных мест. Во-первых, продлить действие федеральной программы до 2030 года. «Об этом нужно говорить уже сейчас, чтобы нас услышали государственные руководители. Напомню, какая ситуация была по детским садам. Программа завершилась в 2015 году, и все, поезд ушел. Больше никаких программ, кроме развития территорий, не предлагалось. Боюсь, если так же будет со школами, то все наши планы так и останутся планами», – отметил Ладейщиков.

Второе предложение: определить пропорции участия различных уровней бюджета в школьном строительстве. Это позволит городской администрации заниматься долгосрочным планированием. «Пропорции софинансирования постоянно пляшут. До 2018 года включительно была пропорция 10% (город) на 90% (область), но с 2019 года область в одностороннем порядке вменила нам 50/50, и слезать с этого процента не собирается, несмотря на наши обращения. Есть объекты с федеральным финансированием, где доля города достаточно комфортная, в районе 3,5% от общих затрат на строительство, но такие объекты единичны», – добавил председатель строительного комитета Екатеринбурга Алексей Корюков.

В-третьих, мэрия предлагает установить лимиты бюджетного финансирования школьной стройки на пять лет, иначе очень трудно искать подрядчиков на муниципальные контракты. В-четвертых, исключить из федеральной программы требование создания новых мест при капитальном ремонте школы. «Как правило, мы ремонтируем уже перегруженные школы, и создавать там новые места очень сложно», – подчеркнул Ладейщиков.

Пятое условие: сохранить вторую смену в школах на уровне 20% (сейчас в Екатеринбурге – 32%).

Вице-мэр по соцполитике Екатерина Сибирцева отметила, что как таковой задачи по ликвидации второй смены в федеральной программе нет, так как это было поручение президента России Владимира Путина от 2014 года. Но сейчас почти все регионы понимают, что сделать это невозможно. Для Екатеринбурга такой подход еще и нерационален с точки зрения использования имущества. Многие дети, которые учатся во вторую смену, по утрам занимаются в кружках и секциях. Если полностью перевести всех школьников на обучение в одну смену, то школы и учреждения дополнительного образования полдня будут стоять пустыми, что ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет.

Михаил Ладейщиков отметил, что если федеральная программа будет продлена до 2030 года, появится шанс при текущем уровне финансирования построить в Екатеринбурге порядка 30 тысяч новых школьных мест из 55 тысяч необходимых. Однако по-прежнему остается проблема финансирования, город не может позволить себе выделять больше одного миллиарда рублей в год только на школы.

Депутаты поинтересовались, почему за строительство школ приходится платить городу и бюджету, если целевые показатели по программе ставит Федерация. Екатерина Сибирцева ответила, что полномочия по образованию лежат на областном бюджете, соответственно, субъект и город являются ответственными за создание новых школьных мест. По ее словам, в 2019 году федеральный бюджет в целом на программу выделил порядка 25 миллиардов рублей, что хватило бы на строительство 25 новых школ – на всю Россию. Поэтому областному и городскому бюджетам приходится обходиться своими силами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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