Решение Мишустина оставит Екатеринбург без новых школ

Нехватка школ может стать огромной проблемой для Екатеринбурга в ближайшие годы. В середине марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил госпрограмму по развитию образовательной инфраструктуры, на основе которой шло финансирование школьной стройки в уральской столице. Теперь перспективы туманны, отмечают в мэрии. Даже если город продолжит тратить 1 миллиард рублей в год на строительство и капремонт школ, без поддержки региона и Федерации этих денег не хватит, чтобы решить вопрос перегруженности учебных классов.

За пять лет действия госпрограммы в Екатеринбурге было построено 9 новых школ и капитально отремонтировано 8 школ, на это ушло 9 миллиардов рублей. «Было создано 10 тысяч новых школьных мест. Но это теоретически, а на практике их занимают в полтора раза больше детей. Некоторые школы сейчас вынуждены принимать больше учеников, чем запланировано. Например, такая ситуация в Академическом районе», – рассказал сегодня на заседании думы заместитель начальника городского департамента образования Михаил Ладейщиков.

Планы на 2021-2024 годы в мэрии тоже расписаны. В текущем году ожидается сдача школы № 80 на Уралмаше (готовность 95%), школы № 173 на улице Народной Воли (в учебном заведении будет бассейн), школы № 35 на улице Июльской, школы № 167 на Фрезеровщиков, также будет закончен капремонт школы № 25 на улице Феофанова и школы № 179 в поселке Северка. В сумме перечисленные образовательные учреждения дадут 3400 новых мест. До 2025 года администрация города рассчитывала получить еще 14 300 мест, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на школы, так как через четыре года в Екатеринбурге, по прогнозам, будет уже более 200 тысяч школьников. Для выполнения этой задачи мэрия ранее выдвинула пять условий. Среди них, в том числе, было предложение сохранить вторую смену для 20% учеников, то есть не выполнять полностью поручение президента РФ Владимира Путина. Однако после отмены госпрограммы ситуация изменилась.

«Это больной вопрос. Мы ждем, как отреагирует областной минобр. На сегодня все с 15 марта начали думать, насколько эта задача [по строительству школ] приоритетная и важная. Сейчас я не могу ответить. Что будет дальше, я не понимаю. Надеюсь, город свой миллиард оставит, это позволит хоть как-то двигаться вперед. Но чтобы двигаться в том темпе, который был последние пять лет, нужно больше денег», – отметил Ладейщиков.

Депутат Михаил Матвеев заявил, что если не будет федерального и областного финансирования, на муниципальной программе, в которой намечено строительство 12 новых школ и ремонт еще 14, можно ставить крест. Он предложил городской думе выйти с обращением в правительство России и Госдуму, чтобы активизировать свердловских парламентариев перед выборами.

«Наше обращение нужно направить Мишустину, потому что, я считаю, он не видит проблематики на муниципальном уровне. Сейчас весь финансовый потенциал аккумулируется в Москве», – сказал Матвеев. Депутаты согласились с предложением коллеги и решили внести еще одну правку в решение. Теперь все сэкономленные администрацией бюджетные деньги на торгах будут направляться строго на финансирование школьного строительства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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