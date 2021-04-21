Екатеринбургские депутаты попросили у Мишустина денег на 35 новых школ

Екатеринбургские депутаты направят обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить федеральную программу по созданию новых школьных мест. Текст письма сегодня утвердила комиссия по развитию образования.

В обращении указано, что в Екатеринбурге остро стоит проблема перегруженности школ. Из 173 тысяч школьников 55 тысяч учатся во вторую смену. По прогнозу департамента образования, к 2025 году число школьников превысит 200 тысяч. На сегодняшний день потребность в новых местах оценивается в 50 тысяч новых мест, то есть необходимо построить 35 новых школ и капитально отремонтировать 99 действующих образовательных учреждений. На это потребуется 57 миллиардов рублей. По словам городских чиновников, это запредельная сумма для бюджета Екатеринбурга. Поэтому в письме Мишустину депутаты попросили выделить федеральные субсидии городу для школьной стройки. Обращение также подпишет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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