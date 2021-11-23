В Екатеринбурге вакцинировано почти 60% населения

В Екатеринбурге прививки от коронавируса поставили уже 58,7% горожан. Об этом заявил сегодня на брифинге замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

По его словам, за три последние недели вакцинация набрала темпы, но необходимо их увеличивать и дальше. «Сейчас второй компонент «Спутник V» ставим тем, кто первый поставил в нерабочие дни. В городе действует 18 медицинских учреждений, которые проводят вакцинацию, 37 прививочных кабинетов, 18 мобильных пунктов и 67 мобильных бригад», – рассказал замминистра.

Кроме того, Демидов заявил, что хотя QR-коды действительны в течение года, врачи рекомендуют пройти ревакцинацию через 6 месяцев. «Вакцина «Спутник Лайт» в городе есть, поставки идут и ожидаются еще, но можно ревакцинироваться и другой», – отметил он.

Отвечая на вопрос, почему вакцинированные граждане все-таки заболевают ковидом, Демидов напомнил, что иммунитет возникает не мгновенно после прививки, а через 3-5 недель, а в этот период следует особенно беречь себя – соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. «Такого, чтобы человек поставил прививку, и он может больше не носить маску и никогда не заболеет, – такого, к сожалению, нет. Но тяжесть заболевания и шансы на попадание в больницу значительно снижаются, это подтверждается статистикой», – заявил Демидов.

Как уже сообщал «Новый День», в целом по Свердловской области к 18 ноября было привито 43% населения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»