Стартует сезон зимнего спорта: где можно покататься на коньках, сноуборде и лыжах

В Екатеринбурге и окрестностях уже открываются ледовые катки, горнолыжные склоны и пункты проката беговых лыж. «Новый День» подготовил подборку самых популярных площадок, где уже можно покататься, с актуальными ценами 2021 года.

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ

Парк Маяковского (ул. Мичурина, 230)

Каток откроется 26 ноября в 17 часов. Это будет второй сезон работы обновленного катка, площадь которого составляет 11 тысяч квадратных метров. Здесь есть отдельная зона для обучения начинающих и детей.

Время работы катка – понедельник с 17:00 до 22:00, вторник – четверг с 10:00 до 22:00, пятница-воскресенье с 10:00 до 23:00. По выходным и праздникам выход на лед будет закрыт с 14:00 до 15:00 для подготовки к вечернему катанию.

Цены остались на уровне прошлого года: выход на лед – от 100 до 250 руб. в зависимости от дня недели и времени посещения, прокат коньков – 200 руб./час. Для посетителей приготовили 1000 пар фигурных и хоккейных коньков от 26 до 48 размера напрокат. Для выхода на лед нужно приобрести карту, она пополняемая – ей можно пользоваться весь сезон, все карточки с прошлого сезона также действительны. В павильоне проката необходимо быть в маске и соблюдать дистанцию. Прямо на льду будет работать фудкорт с корнерами и фудтраком.

Каток «Юность» (ул. Куйбышева, 32а)

Крупнейший каток Екатеринбурга – «Юность» – откроется тоже 26 ноября. На площади 15 тысяч квадратных метров уже вторую неделю заливают лед.

Время работы: с понедельника по пятницу – с 19 до 22 часов, в субботу – с 17 до 22, в воскресенье – с 15 до 22 часов.

Цены в 2021 году остались на уровне прошлого года. Со своими коньками дети до 7 лет проходят бесплатно, школьники до 18 лет и студенты – за 150 рублей в будни и за 200 – в выходные, взрослые – за 200 и 250 рублей соответственно. Прокат коньков (до двух часов катания, в комплекте с гигиеническими носками): 200 рублей за 1 пару. При катании дольше двух часов взимается двойная оплата за прокат одной пары коньков. Нужен залог (3000 рублей, либо водительское удостоверение, либо мобильный телефон стоимостью выше 8 тысяч).

Каток «Динамо» (ул. Еремина, 12)

«Динамо» откроется 1 декабря и будет работать по следующему графику: понедельник – пятница – с 17 до 22 часов, суббота – воскресенье – с 12 до 22 часов. Переодеться можно в гардеробных стадиона.

Входной билет на лед для детей до 7 лет, инвалидов и пенсионеров – бесплатно. Для школьников – 150 рублей, для взрослых – 200 рублей. Прокат коньков – 100 рублей в час. В качестве залога попросят водительское удостоверение, Е-карту, пенсионное удостоверение, либо 2000 рублей.

Ледовый каток «Турбинка» (ул. Стачек, 3)

Этот каток тоже откроется 1 декабря и будет работать с 17 до 22 часов по будням, с 12 до 22 – по выходным. Цены здесь самые демократичные по Екатеринбургу. Выход на лед – 50 рублей для школьников, 70 – для студентов, 100 – для взрослых. Прокат коньков – 100 рублей в час. Залог такой же, как на «Динамо».

«Арена Парк» и «Исеть Парк»

Еще два катка, которые находятся в центре Екатеринбурга и были популярными в прошлом году, не назвали точную дату открытия. Известно лишь, что катки у башни «Исеть» и у стадиона «Екатеринбург Арена» откроются в декабре, идет подготовка льда.

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ, СНОУБОРДЕ И ТЮБИНГЕ

ГЛК «Уктус» (ул. Зимняя, 37)

«Уктус» в этом году открылся еще в начале ноября. И сейчас катание идет полным ходом. Комплекс работает каждый день с 10 часов (во вторник – с 11) и до 22-23 часов. Прокат комплекта лыжи+ботинки, либо сноуборд+ботинки – 690 рублей в день. Беговые лыжи – 500 рублей в день (или 200-300 рублей за час). Палки, маска, шлем – еще по 100 рублей. Подъем – 70-90 рублей (в зависимости от трассы), либо абонемент на 2 часа – 600 рублей.

Кроме лыж есть трасса для тюбинга и снегокатов. Аренда инвентаря – 350 рублей в час.

«Гора Ежовая» (Кировград)

На «Горе Ежовой» технически сезон открыли 19 ноября, но работают не все трассы – только «Бэби» и «Андрей». Остальные шесть откроют в декабре. Комплекс открыт с 12 до 18 часов с понедельника по четверг, с 12 до 20 – в пятницу. В выходные покататься можно с 10 до 20-21 часа.

Цены на прокат оборудования такие же, как на «Уктусе» (690 рублей за комплект). Подъем – 150 рублей, либо – абонемент на несколько подъемов или несколько часов (от 450 до 1300 рублей – в будни, от 750 до 1790 рублей – в выходные).

«Гора Пильная» (Первоуральск)

На «Пильной» – два горнолыжных склона, четыре трассы и сноупарк. На данный момент работает только основной склон.

Цены, по словам лыжников, заметно выросли по сравнению с прошлым сезоном. В будни час катания стоит 800 рублей, 2 часа – 1000 рублей, подъем – 100 рублей, 10 подъемов – 900 рублей. Прокат оборудования – 500 рублей за комплект (ботинки + лыжи или сноуборд), по 100 рублей – за шлем, маску, палки. Это цена за прокат инвентаря на весь вечер в будни, либо за один час в выходные.

«Гора Белая» (Нижний Тагил)

На «Белой» работают туристическая и учебная трассы, но официальное открытие комплекса состоится лишь в предстоящую субботу, 27 ноября. Ожидается экстремальное шоу и массовые катания.

Кресельный подъемник работает в понедельник с 12 до 20:15, со вторника по четверг, а также в воскресенье – с 10 до 20:15, в пятницу и субботу – с 10 до 21:15. Подъем на нем стоит 130-140 рублей за один раз, абонемент – от 250 рублей (за час) до 2900 рублей на два выходных дня. Прокат комплекта лыжи+ботинки или сноуборд+ботинки – 500-700 рублей в день.

«Гора Волчиха» (Первоуральск)

На «Волчихе» еще снежат трассы, открытие планируется, скорее всего, на следующей неделе, но точной даты нет.

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ НА БЕГОВЫХ ЛЫЖАХ

Юго-Западный лесопарк (ул. Вильгельма де Геннина, 19)

Лыжню на 5 км здесь уже начали прокладывать, но снега пока маловато, местами проступает земля, лыжи от такого катания портятся, да и удовольствия никакого. Когда трасса будет готова, зависит от погоды. Покататься в лесопарке можно бесплатно, в любое светлое время суток – освещения нет. Традиционно кататься можно по лесу, местность довольно ровная, либо по небольшим горкам.

Лыжи выдают в пункте проката, который находится у входа со стороны перекрестка улиц Вильгельма де Геннина и Вонсовского. Комплект лыж за первый час обойдется в 150 рублей, далее – по 100 рублей в час. Можно брать отдельно палки, лыжи или ботинки. За аренду в залог просят паспорт или 3000 рублей.

Лыжная база «Калининец» (Краснофлотцев, 48)

Здесь сезон открыли в минувшие выходные. Работают две лыжные трассы – 2 км с освещением и 5 км, часть которой проходит в Калиновском лесопарке. Освещение выключают после 21:00. На базе говорят, что трасса еще не укатана, но в целом кататься можно.

Пункт проката работает с 9 утра до 9 вечера, попасть в него можно только при наличии QR-кода (на трассе код не проверяют). Стоимость проката – 150 рублей в час за деревянные лыжи и 200 рублей за пластиковые. В залог просят паспорт или права.

Спортивная база «Шарташ» (ул. Отдыха, 111)

На Шарташе покататься можно как по лесу, так и по льду озера. В лесу чаще всего «народные тропы», но из-за большого количества лыжников трасса плотная, кататься комфортно, есть небольшие перепады высоты. Лыжню на озере готовит спортивная база, место подходит для начинающих спортсменов – это абсолютно ровная площадка. Катаются как классическим ходом, так и «коньком». Пока, к сожалению, погода выйти на лед не позволяет, на базе не могут предсказать, когда лыжня заработает. Год назад лыжи в аренду можно было взять за 150 рублей.

Лыжная база «Семь ключей» (ул. Решётская, 63)

Это бывшая база «Локомотив». Пока лыжня не готова, но можно покататься на бубликах. Обычно здесь делают несколько трасс, самую длинную в этом году обещают на 5 километров. Лыжи в аренду дают деревянные или пластиковые, стоимость от 150 до 350 рублей за два часа. Прокат работает с 10 утра до 19 часов. На базе есть кафе, где можно перекусить и выпить горячий чай.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

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