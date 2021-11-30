Ледовые катки Екатеринбурга, едва открывшись, закрылись из-за оттепели

В Екатеринбурге из-за плюсовой температуры закрылись каток «Юность» и каток в парке Маяковского. Другие площадки перенесли дату открытия.

«В связи с плюсовой температурой воздуха, каток 30 ноября и 1 декабря будет закрыт. Следите за объявлениями!», – говорится в официальном паблике «Юности» «ВКонтакте».

«Каток «Северное сияние» закрыт из-за погодных условий. Температура воздуха, которую синоптики обещают на ближайшие дни, не способствует хорошему состоянию льда, а значит катание небезопасно и невозможно. Про точную дату открытия мы сообщим позже», – сообщает администрация парка Маяковского, добавляя, что в нерабочий период будут устранять недостатки, на которые указали первые посетители сезона.

Напомним, оба катка открылись 26 ноября. Любители зимнего спорта успели покататься три дня.

Также о переносе даты открытия сообщают катки «Динамо» и «Турбинка». Они должны были принять первых посетителей 1 декабря, сейчас точная дата не известна.

Уральский Гидрометцентр прогнозирует плюсовые температуры 1 и 2 декабря. Возможен мокрый снег с дождем. 3 декабря станет холоднее, но незначительно: днем будет 0 ...-3.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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