В Екатеринбурге открыта памятная доска в честь Владимира Белоглазова (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге на Патриаршем подворье была открыта памятная доска в честь председателя Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества, директора УГМК по общим вопросам Владимира Белоглазова, которому завтра исполнилось бы 65 лет.

Как сообщили в пресс-центре УГМК, на церемонии присутствовали губернатор Евгений Куйвашев, помощник президента Игорь Левитин, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Владимир Белоглазов с 2001 года до своей смерти в феврале 2021 года курировал в УГМК блок социальных вопросов. За время своей работы стал инициатором, руководителем и непосредственным участником становления таких проектов, как: благотворительный фонд «Дети России», «УГМК-Агро», «УГМК-Здоровье», «Клуб настольного тенниса УГМК», музей военной техники УГМК, баскетбольный клуб УГМК, клуб самбо УГМК.

Помощник президента Игорь Левитин напомнил, что Владимир Белоглазов вместе с Андреем Козицыным создали практически с нуля Клуб настольного тенниса УГМК, который входит в тройку лучших клубов Лиги чемпионов Европы: «Так получилось, что сегодня в США открывается Чемпионат мира по настольному теннису, и в нем участвует очень много ребят не только из России, но и других стран, которые лично знали Владимира и которым он помогал. Когда они приезжали в Верхнюю Пышму, то понимали, что теперь это центр настольного тенниса России».

В знак признания заслуг Владимира Белоглазова его именем решено назвать одну из улиц Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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