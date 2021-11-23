50 тысяч доз «Спутника Лайт» привезли в Свердловскую область

На Средний Урал привезли партию вакцины «Спутник Лайт», сообщил региональный оперштаб.

«На склады областного государственного учреждения «Фармация» поступила очередная партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» – 49200 доз. Препарат планомерно распределяется по медицинским учреждениям региона», – говорится в сообщении.

Сейчас в области 130 тысяч доз этой вакцины. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 18 ноября на брифинге сообщил, что «Спутником Лайт» будут прививать либо тех людей, которые вакцинируются повторно, либо переболевших.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»